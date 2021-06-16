Науковець з Тернополя потрапив до Програми Фулбрайта у США

Тернопільський науковець отримав грант Програми академічних обмінів імені Фулбрайта.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ Роман Михайлишин, пів року проходитиме наукове стажування у США.

Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу у Facebook.

“Програма імені Фулбрайта спрямована на обмін фахівцями між Україною та Сполученими Штатами Америки, розвиток освіти та науки та підвищення професійного рівня викладачів закладів вищої освіти”, – розповіли у ТНТУ.