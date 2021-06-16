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Тернопільщина 

Науковець з Тернополя потрапив до Програми Фулбрайта у США

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Тернопільський науковець отримав грант Програми академічних обмінів імені Фулбрайта.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ Роман Михайлишин, пів року проходитиме наукове стажування у США.

Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу у Facebook.

“Програма імені Фулбрайта спрямована на обмін фахівцями між Україною та Сполученими Штатами Америки, розвиток освіти та науки та підвищення професійного рівня викладачів закладів вищої освіти”, – розповіли у ТНТУ.

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