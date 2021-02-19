Три місяці тому у листопаді важка хвороба забрала життя відомого на Тернопільщині духовного наставника християнського колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого, священнослужителя Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ Володимира Демчука. Овдовіла дружина, сиротами залишились четверо дітей. На похороні отця Володимира Архиєпископ Тернопільсько-Зборівський УГКЦ та Митрополит Василій Семенюк звернувся з проханням про допомогу у зборі коштів на житло для сім’ї покійного священника. Громада не залишилась байдужою і люди відгукнулись, серед них – керівник будівельної компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда.

Василій Семенюк, Архиєпископ та Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ:

Багато відгукнулося, але один із них найбільше – це добродій Ігор Гуда, який побажав подарувати квартиру для цих діточок і його дружини. Ми щиро дякуємо Богові, особливо дорогому нашому пану Ігору Гуді. Це не перша його велика пожертва, він багато допомагає сиротам, бідним, церкві і Господь Бог те все пам’ятає.

На зустрічі з сім’єю отця Володимира, яка відбулась в приміщенні єпархії УГКЦ, Ігор Гуда подарував вдові Оксані Демчук сертифікат на квартиру у житловому комплексі Панорама, будівництво якого компанія «Креатор-Буд» завершує на вулиці Чумацькій у Тернополі.

Ігор Гуда, Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд»

Шановна пані Оксано. Прийміть співчуття з приводу втрати Вашого чоловіка, отця Володимира. Ми всі будемо його пам’ятати як світлу людиною і духовного провідника. Тому, я б хотів подякувати всечесним отцям, Архиєпископу та Митрополиту кир Василію Семенюку за те, що він саме до нас звернувся і що ми могли допомогти Вам. Сподіваюсь, що вам і Вашим діткам там буде комфортно і затишно. А якщо потрібна буде ще у чомусь допомога – звертайтесь, ми вам допоможемо. Тому, від щирого серця миру вам, добра і Божого благословення.

Не стримуючи сліз, свою вдячність людям, представникам духовенства та благодійнику Ігореві Гуді висловила вдова та мати чотирьох дітей Оксана Демчук .

Оксана Демчук, вдова о. Володимира Демчука

Особлива подяка Вам, пане Ігоре, подяка за дійсно великий благородний жест. Я щиро хочу, щоб Господь винагородив Вас сторицею за Ваше добре серце. Ви подарували нам не тільки житло, якого ми насправді потребуємо, але й подарували віру в людей, в те, що є дійсно щирі, відкриті серця, які готові прийти на допомогу.

Уже цієї весни сім’я Пані Оксани зможе розпочати ремонтні роботи у новій квартирі, що знаходиться у житловому комплексі «Панорама», на вулиці Чумацькій, у Тернополі.