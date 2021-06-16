У Кременці дівчина сильно побила свого батька, коли захищалася

17-річна жителька Кременеччини тяжко травмувала власного батька.

Як стало відомо, чоловік часто виховував доньку кулаками. Дівчина вирішила не терпіти і дала здачі.

З травмами голови батька госпіталізували. На місце інциденту виїжджала поліція.

«Слідчо-оперативна група, що виїжджала на місце події, з’ясувала, дівчина завдала батькові тілесні ушкодження у відповідь на його фізичне насилля щодо неї, – каже поліцейський Петро Тихович. – Батько, до слова, раніше судимий, з матір’ю дівчини не проживає».

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.