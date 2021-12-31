Працівникам лікарні на Тернопільщині заборгували понад два мільйони гривень зарплати

Понад два млн. грн. зарплати заборгували працівникам Почаївської психоневрологічної лікарні.

Про це повідомила речниця управління Держпраці Галина Климчук. Лікувальний заклад мав борги перед сотнею працівників.

Заборгованість виявили під час інспекційної перевірки, яку провели через звернення працівників лікарні. Керівника притягнули до відповідальності. “За зверненнями, які надійшли від 17 працівників комунального некомерційного підприємства «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» щодо невиплати їм заробітної плати, інспекторами праці було двічі проведено позапланові заходи державного контролю у медичному закладі. У результаті, за допущені порушення законодавства про працю в частині невиплати 96 працівникам заробітної плати, до керівника закладу охорони здоров’я було вжито заходи реагування. Відтак 96 працівників отримали понад 2 млн. грн. заборгованої заробітної плати”.

У результаті лікарня виплатила працівникам 2 млн. 109 тис. грн. заробітної плати та погасила заборгованість у повному обсязі.