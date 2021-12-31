Тернопільський суд зробив перерву в резонансній справі вбивства тату-майстрині

30 грудні 2021 року колегією суддів Тернопільського апеляційного суду продовжено розгляд апеляційних скарг обвинуваченого Андрія Г. та його захисників на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 11 листопада 2020 року.

Цим вироком Андрія Г. визнано винним за п.4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав і не сприяв розкриттю злочину.

На початку судового засідання колегією суддів було з’ясовано, що відправлені обвинуваченим 23 грудня 2021 року “Укрпоштою” доповнення до апеляційної скарги на адресу суду надійшли 28 грудня 2021 року. У зв’язку з цим представники потерпілих заявили клопотання надати їм час для вивчення доповнення до апеляційної скарги та підготовки заперечень.

Керуючись ч.3 ст. 403 КПК України, колегією суддів дане клопотання було задоволено, апеляційний розгляд відкладено на 27 січня 2022 року.

Крім того, прокурором звернувся до апеляційного суду з клопотанням щодо продовження строку тримання під вартою обвинуваченого Андрія Г. Заслухавши думку представників потерпілих, обвинуваченого та його захисника, колегія суддів прийшла до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав. Усвідомлюючи суворість призначеного покарання, у випадку, якщо вирок буде залишено без змін і підлягатиме до реального виконання, обвинувачений може переховуватися від суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти цим ризикам шляхом застосування менш суворого запобіжного заходу на час апеляційного розгляду неможливо.

З урахуванням наведеного, колегія суддів продовжила строк тримання під вартою обвинуваченого Андрія Г. до 28 лютого 2022 року.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду