У Тернополі почали встановлювати найбільшу в Україні різдвяну шопку

Найбільшу в країні Різдвяну шопку почали встановлювати у храмі Апостола Петра. Експозицію відкриють Різдвяної ночі. Цього року вона присвячена Дню родини.

Шопка репрезентує історію народження Ісуса Христа. У композиції — біблійні персонажі, ангели, тварини, будинки, дерева. Торік її розміри дещо зменшили, щоб у храмі могло поміститися більше людей і між ними зберігалася дистанція, – розповів о. Пантелеймон Заяць. Над композицією працюватимуть близько тижня.

“Шопка матиме дещо оновлений вигляд. Через пандемію торік ми її дещо зменшили у розмірах, щоб у храмі могло поміститися більше людей із збереженням карантинних вимог. Цього року плануємо додати нову символіку, замінимо деякі деталі, але основна ідея збережеться. Також традиційно будуть розміщені окремі рухомі об’єкти. У центрі, як зазвичай, розташована Пресвята родина. Хочеться, щоб увага глядача спрямовувалася на постать Ісуса Христа».

Додамо, Різдвяна композиція діятиме до 15 лютого. Її побачити можуть всі охочі.