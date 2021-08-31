СБУ в Тернополі викрила корупційну схему у сфері будівництва

У Тернополі Служба безпеки України викрила корупційну схему незаконного збагачення на махінаціях із дозвільними документами у сфері будівництва. Злочинний механізм полягав у одержанні неправомірної вигоди від забудовників та представників підрядних фірм за безперешкодне оформлення дозвільних документів.

За матеріалами слідства, працівник однієї з будівельних компаній міста запропонував своєму знайомому за $3 тис. «вирішити» питання щодо дозволу на початок виконання будівельних робіт. У такий спосіб він обіцяв вплинути на посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції при оформленні документації, необхідної для реконструкції будівлі під об’єкт торгівлі.

Під час передачі готівки правоохоронці затримали зловмисника у його власному автомобілі.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття і блокування корупційної схеми проводило Управління СБУ в Тернопільській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.