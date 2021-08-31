МОЗ пообіцяло не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян

Речник додав, що наразі зроблено майже 890 тисяч щеплень працівникам сфери освіти. Окрім того, він нагадав про постанову МОЗ, яка дозволяє закладам освіти краще та безпечно організувати навчання.

Наразі щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у «зеленій» зоні, то заклади освіти зможуть працювати лише за умови, що понад 80% їхніх працівників щеплені від коронавірусу. Разом з тим, влада Чернівців і Тернополя зобов’язала невакцинованих вчителів щотижня здавати ПЛР-тест на коронавірус.

Також зазначимо, що МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки у захисних щитках.