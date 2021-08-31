МОЗ пообіцяло не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
Станом на 30 серпня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 890 тис. освітян
У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють не запроваджувати примусову вакцинацію від коронавірусу для освітян, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників сфери освіти, заявив речник міністерства Роман Борщ в ефірі телеканалу «Україна 24».
Речник додав, що наразі зроблено майже 890 тисяч щеплень працівникам сфери освіти. Окрім того, він нагадав про постанову МОЗ, яка дозволяє закладам освіти краще та безпечно організувати навчання.
Наразі щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у «зеленій» зоні, то заклади освіти зможуть працювати лише за умови, що понад 80% їхніх працівників щеплені від коронавірусу. Разом з тим, влада Чернівців і Тернополя зобов’язала невакцинованих вчителів щотижня здавати ПЛР-тест на коронавірус.
Також зазначимо, що МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки у захисних щитках.
Джерело: ZAXID.NET