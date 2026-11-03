У суботу в Тернополі можна буде здати кров: особливо потрібні донори 2− групи 

Тернопільський обласний центр служби крові повідомив про особливу потребу в донорах із другою негативною групою крові.

Аби більше людей мали можливість долучитися до донорства, заклад працюватиме також у суботу, 7 листопада.

«Наразі маємо особливу потребу в донорах із другою негативною групою крові. Якщо у вас саме така група — дуже просимо знайти час та долучитися до донації. Водночас чекаємо на донорів усіх груп крові, адже кожна донація важлива», — зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Для зручності донорів 7 листопада у закладі оголосили робочу суботу. Це додаткова можливість здати кров для тих, хто не може відвідати центр у будні дні.

Прийматимуть донорів у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.