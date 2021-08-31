У Бережанах “тріщить по швах” автомобільний міст (фото)
Жителі Бережан б’ють на сполох – міст біля міського стадіону розвалюється на очах.
Фотографії аварійної переправи опублікували в одній з місцевих Facebook-спільнот.
Люди кажуть: у Бережанах декілька мостів потребують негайного ремонту.
“Там два мости і обидва аварійні, на одному з них кілька років тому травмувався військовий. Не думаю, що міст відновили, скоріш всього трошки полагодили.
Кожен раз, коли проїжджаю там велосипедом, думаю: “Скільки часу він ще витримає?”, – коментує місцева жителька Любов Булка.