У Бережанах “тріщить по швах” автомобільний міст (фото)

Жителі Бережан б’ють на сполох – міст біля міського стадіону розвалюється на очах.

Фотографії аварійної переправи опублікували в одній з місцевих Facebook-спільнот.

Люди кажуть: у Бережанах декілька мостів потребують негайного ремонту.

“Там два мости і обидва аварійні, на одному з них кілька років тому травмувався військовий. Не думаю, що міст відновили, скоріш всього трошки полагодили.

Кожен раз, коли проїжджаю там велосипедом, думаю: “Скільки часу він ще витримає?”, – коментує місцева жителька Любов Булка.