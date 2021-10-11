Термінової допомоги потребує маленька Настя Романюк з Тернопільщини

Маленька жителька Чорткова Настю Романюк потребує термінової допомоги.

Дівчинка понад три роки прикута до ліжка, у неї діагностували метахроматичну лейкодистрофію.

«На жаль, хвороба не піддається лікуванню, а лише прогресує. Щоб полегшити життя дитині необхідні дороговартісні препарати та спеціальне харчування. На їх придбання родина щомісяця витрачає 10-12 тис. грн», – повідомили у Чортківській міськраді.

Консультувати дівчинку погодилися лише фахівці з Барселони. Декілька разів на рік через «скайп» лікарі вивчають стан Настуні та виписують необхідні препарати. Одна така консультація вартує 175 євро.

Кошти, які раніше вдалося зібрати для Насті, вже закінчуються, тому батьки дівчинки знову вимушені просити про допомогу у небайдужих.

Номер картки для переказу коштів: 4149 4991 4124 7617 Тетяна Романюк (мама дівчинки)