Вагітній дівчині відірвало руку, вона просила ліки: під Тернополем розбився бус, який віз пасажирів з Blablakar

Очевидиця розповіла обставини ДТП.

Поблизу Тернополя у ДТП зіткнулись мікроавтобус із пасажирами та вантажівка. У ДТП 22-річній вагітній дівчині відірвало руку. Як з’ясувалось, в мікроавтобусі їхали люди, які знайшли транспорт на Blablakar.

Про це пише te.20minut.ua.

За попередніми даними, водій Mercedes-Benz Sprinter 313 не впорався з керуванням та врізався у вантажівку. Тернополянка Ольга, яка їхала в мікроавтобусі, розповіла, що поверталась в Тернопіль з Львова. Вона забронювала поїздку на Blablakar. За словами жінки, вона взяла останнє вільне місце. Проте їй одразу не сподобалась поведінка водія. Ще у Львові він розмовляв по телефону за кермом та часто порушував правила дорожнього руху.

“Коли виїхали на трасу, швидкість збільшував. Їхав не менше 100-120 км/год, що для такого буса занадто. Ввімкнув дуже голосно музику, весь час вилітав на зустрічну, пересікав подвійні суцільні смуги і обганяв навіть там, де не було потреби. І сам водій був чи то надто нервовим, чи перезбудженим. Аж підстрибував на місці”, – розповідає тернополянка.

Жінка зазначає, що через пізній час у салоні авто всі пасажири спали, проте вона не змогла заснути, оскільки боялась їхати із таким водієм. Ольга пояснює, що вона не наважилась тоді йому зробити зауваження, побоюючись його роздратувати ще більше, про що зараз шкодує. Потім водій раптово виїхав вперед та врізався у вантажівку.

У ДТП найбільше постраждала 22-річна дівчина з Львівської області. Потерпілій відірвало руку. Після аварії дівчина постійно запитувала, чи є у неї кінцівка та благала вколоти їй знеболювальне. Пасажири ж не наважились розповісти дівчині правду. Також після ДТП ні у кого не виявилось ліків. Тоді приїхали медики, які госпіталізували потерпілих пасажирів. В аварії не постраждала лише Ольга та ще один пасажир, який їхав цим Blablakar.

Потерпілу дівчину госпіталізували в Тернопільську лікарню швидкої медичною допомоги. Вона розповіла лікарям, що вагітна. Наразі стан дівчини стабільний.

“Вона стабільна, при свідомості, контактна, спілкується. Окрім травматичної ампутації кінцівки, що отримала під час ДТП, є ще множинні забійно-рвані рани. Загрози для плоду немає”, – каже керівник КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” Ярослав Чайківський.

Водій мікроавтобуса відмовився коментувати обставини ДТП.