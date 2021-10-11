Юрій доповнює Андрія, говорячи, що такі фейки створюють фон недовіри до доказової науки, що стає причиною появи антивакцинаторів та інших прихильників теорій змов. Тому важливо вчити та знати як астрономію, так й інші науки.

Це збагачує людину, збагачує мозок. Хіба вам не цікаво, якщо увесь час жити в лісі, що за його межами? Астрономія розширює розум людини, підносить його, збагачує дух,
– ділиться Богдан Плисюк думками щодо того, для чого потрібна астрономія.

У кожного учасника “ТерАстро” своя думка, але висновок один – астрономія – це майбутнє. Тому люди готові вкладати час та сили в популяризацію улюбленої справи.

І хто знає, можливо, саме завдяки роботі таких самовідданих ентузіастів з “ТерАстро” маленька дівчинка таки досягне Місяця та зможе доторкнутися до його поверхні.