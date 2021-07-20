16:30 | 20.07.2021
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Тернопільщина 

Тернополянин представлятиме нашу область на чемпіонаті світу

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Тернополянин Сергій Подолянюк у складі збірної України представлятиме Тернопільщину на чемпіонаті світу серед кадетів з вільної боротьби. Про це розповіла директорка Тернопільської спортивної школи №1 Катерина Барабаш.

За її словами, згідно з жеребкуванням тернополянин у першому поєдинку боротиметься з чемпіоном Європи – борцем з Вірменії Арсеном Ізраєляном.

Змагання відбуваються в столиці Угорщини. Змагаються юнаки до 16 років. Сергій Подолянюк боротиметься у вазі понад 70 кілограмів. Загалом у складі збірної України є 10 хлопців.

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