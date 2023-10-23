На Тернопільщині засудили чоловіка через секс на даху із неповнолітньою

На Тернопільщині чоловіка засудили на три роки обмеження волі через секс із неповнолітньою. Також він повинен заплатити дівчині 100 тисяч гривень моральної компенсації. Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік зустрічався із неповнолітньою від 2021 року. У лютому 2023 року вони зустрілись у Бучачі в багатоповерховому будинку. Там пара на даху зайнялась сексом.

На суді підозрюваний заявив, що знає, що дівчина неповнолітня. Він наполягав, що все було за згоди. Проте потерпіла це заперечила та наполягала на суворому покаранні. Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.155 КК України. Його засудили до 3 років обмеження волі.

Також чоловік повинен заплатити неповнолітній 100 тисяч гривень.