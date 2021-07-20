У Тернополі зламали двері квартири, щоб врятувати чоловіка

Сьогодні вдосвіта на «Новому світі» старший чоловік потрапив у біду і кричав про допомогу.

Інцидент трапився на вулиці Вільховій. Близько 5-ї години ранку мешканці багатоповерхівки почули крики з проханням про допомогу із сусідньої квартири. Двері до помешкання були замкнені, тому люди викликали поліцію.

На місце події приїхали патрульні. Попри те, що за дверима квартири доносилося благання чоловіка про поміч, на дзвінки та прохання відчинити двері ніхто не реагував. Поліцейські викликали рятувальників, які й допомогли потрапити всередину.

В помешканні вони виявили чоловіка, який перебував у безпорадному стані. Окрім того, в нього був відкритий перелом гомілки, який він отримав, з його слів, з власної необережності.

Поліцейські заспокоїли чоловіка, надали йому домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка шпиталізувала 60-річного чоловіка.