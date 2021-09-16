Тіло відкинуло на кілька метрів, а речі по всій дорозі: у Тернополі збили на смерть 28-річну дівчину

Потерпілу госпіталізували, але від отриманих травм вона померла.

У вівторок, 14 вересня, в Тернополі на вулиці Бережанській на нерегульованому пішохідному переході авто збило жінку. Потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де вона і померла.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

ДТП сталась близько 21 години. Автомобіль “Фіат Браво”, рухаючись дорогою у напрямку села Підгороднє, на нерегульованому пішохідному переході збив жінку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, загиблій було 28 років. За словами очевидців, і судячи з фото, оприлюднених поліцією, удар автомобіля був такої сили, що речі дівчини розлетілись по всій дорозі, а її саму відкинуло на кілька метрів вперед.

Зараз правоохоронці розшукують свідків аварії для збору детальнішої інформації про ДТП.