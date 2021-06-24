У Тернополі в оренду здають частину даху технічного університету

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціонах з оренди державного майна, які відбудуться 29 та 30 червня.

Частина даху площею 39 м² та навчального корпусу № 3 ТНТУ ім. І. Пулюя, що знаходиться на балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Об’єкт перебуває у задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.

Локація – вул. Тарнавського, 7, м. Тернопіль.

Строк оренди – 5 років.

Стартова ціна – 4 174,93 грн.

Дата аукціону – 29 червня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/2SkN6Sw.