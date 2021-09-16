Ліквідували школу і сказали батькам шукати нову: в Тернопільській області діти вже два тижні не можуть піти на навчання

Шкільний автобус не можуть запустити через невідремонтовану дорогу.

Два тижні без навчання. 25 учнів села Чугалі на Тернопільщині досі не можуть сісти за парти. Усе тому, що чиновники їхню 9-річну школу ліквідували, а в новий навчальний заклад дітей не доправили. Батьки обурені і раптовим закриттям школи, і непрофесійністю керівництва громади. А одна з учительок уже вісім діб голодує під тамтешньою міською радою. Про це 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Середина вересня, а учні з п’ятого по дев’ятий клас у селі Чугалі не вчаться. Зате їхні батьки в школі. Чекають на керівницю місцевого відділу освіти. За тиждень до першого дзвоника, кажуть батьки, вперше почули про те, що їхню середню школу закривають через малокомплектність.

“Нам сказали, шукайте, в яку школу ви хочете йти. А як ми можемо шукати, якщо ми будемо самі шукати, то звісно ми й самі будемо їх возити, а нам ж мають надати автобус”, – кажуть батьки.

Батьки обурені, бо, якщо їх примушують переводити дітей в іншу школу, то чому вони мають займатися цим процесом? До того ж робити це в останню мить, на початку навчального року. І наголошують, за документами їхня школа існувала ще тиждень тому. Це визнають і в Державній службі якості освіти.

“Станом на 1 вересня все ж таки Чугарівська гімназія функціонувала як заклад освіти і батьки напевно, що скористалися цим, оскільки наказом по школі ці учні були переведені до наступного класу цього ж закладу освіти”, – каже керівниця управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області Наталія Моравська.

Тому батьки двічі викликали поліцію, щоб впустили дітей до школи, і двічі перекривали дороги на знак протесту. І лише тоді чиновники з міськради почали приходити до людей. От як сьогодні: керівниця відділу освіти звинуватила самих батьків, що це вони зволікали з переходом в іншу школу.

“Хто буде відповідати за те, що до 15 вересня діти не відвідують школу? Батьки. Чому батьки? Тому що вони повідомлені 3 червня на сесії”, – каже керівниця відділу освіти Кременецької міської ради Наталія Щербатюк.

Андрій Миколайович – міський голова Кременецької громади. Він каже, що мали завершити процес закриття дев’ятирічки за літо, але не змогли через освітянську районну профспілку.

“Відділ освіти десь трошки призупинив свою роботу, бо був поданий судовий позов”, – каже голова Кременецької міськради Андрій Смаглюк.

Але це не виправдовує міськраду, пояснює Наталя Моравська. Адже саме міський відділ освіти, а не батьки, мав забезпечити дітям навчання.

“В першу чергу треба було дійсно представити альтернативу, куди ж діти мають бути переведені, в які навчальні заклади. Ми вважаємо, що до 1 вересня це можна було б завершити”, – каже керівниця управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області Наталія Моравська.

Поки чиновники сперечаються під вікнами Кременецького міського голови уже восьму добу голодує Надія Медецька – вчителька математики ліквідованої дев’ятирічки

“Особисто я не стільки проти оптимізації, як проти того, як це проходило в нашій громаді. Не можуть діти стільки часу бути без навчання”, – каже педагогиня Надія Медецька.

Офіційно дітей в іншу школу так і не перевели, але сьогодні хоча б погодили з батьками заклад для них. Він за 12 кілометрів від села. Утім, коли учні підуть туди невідомо, бо виявилося для запуску шкільного автобуса потрібно спершу поремонтувати дорогу у селі.