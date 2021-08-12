Торгова марка «Семеро козенят» пропонує ідеальну сирну тарілку

– Зібралися провести незабутній вечір у колі подруг? Прекрасним доповненняма до теплих розмов стане келих улюбленого хмільного напою з вишуканим сиром! Поєднання сирів з ігристими винами та лікерами – окрема наука! Тільки якщо вибір закуски вдалий, можна розраховувати на справжнє гастрономічне задоволення та чудовий настрій! – кажуть в компанії.

У «Семеро козенят» підберуть сир до будь-яких напоїв – шампанського, просеко чи лікеру.

Незважаючи на різні темпераменти цих напоїв, представники торгової марки знають, як скласти універсальну сирну тарілку, що пасуватиме до будь-якого келиха. Ідеальна тарілка від «Семеро козенят» виглядає так:

«Гауда коров‘яча»

«Мармуровий»

«Моцарела»

«Бучацька Фонтіна»

«Преміум».