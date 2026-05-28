Небезпечна знахідка у Заліщиках: поліція встановлює причетних
У місті Заліщики на Тернопільщині зафіксовано факт виявлення неутилізованих медичних відходів та лікарських засобів, які підлягають обов’язковому знищенню відповідно до встановлених норм.
І Повідомляється, що відходи були знайдені на території колишньої «Сільгосптехніки», поблизу котельні.
Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, інформують у Поліція Тернопільської області.
Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до несанкціонованого розміщення медичних відходів і лікарських засобів. Також з’ясовуються всі обставини події.
У поліції наголошують, що порушення правил утилізації медичних відходів може становити загрозу для довкілля та здоров’я населення, тому такі факти підлягають ретельному розслідуванню.