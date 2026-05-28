Небезпечна знахідка у Заліщиках: поліція встановлює причетних

У місті Заліщики на Тернопільщині зафіксовано факт виявлення неутилізованих медичних відходів та лікарських засобів, які підлягають обов’язковому знищенню відповідно до встановлених норм.

Повідомляється, що відходи були знайдені на території колишньої «Сільгосптехніки», поблизу котельні.

Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, інформують у Поліція Тернопільської області.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до несанкціонованого розміщення медичних відходів і лікарських засобів. Також з’ясовуються всі обставини події.

У поліції наголошують, що порушення правил утилізації медичних відходів може становити загрозу для довкілля та здоров’я населення, тому такі факти підлягають ретельному розслідуванню.