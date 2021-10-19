У громаді на Тернопільщині діти в садочках сплять в куртках через відсутність опалення

У Монастириській громаді на Тернопільщині в закладах освіти, які опалюються природнім газом, досі не включили опалення. Опалювальний сезон в Монастириській мав би розпочатися ще 12 жовтня. Однак практично цілий тиждень працівники лікарні та поліклініки проводили прийоми та лікували пацієнтів в холодних приміщеннях. А от в садочках та школах громади діти досі навчаються при низькій температурі, пише Захід.

Про відсутність опалення у дитсадках і лікарнях Монастириської громади ZAXID.NET повідомив депутат райради, лікар районної поліклініки Віталій Тріщук. «Опалення в закладах соціальної інфраструктури мало б бути запущене ще минулого тижня. Лише на вихідні включили в стаціонарі там де люди лежать в палатах, і є пологовий будинок. Монастирська поліклініка не опалювалася. Я дзвонив в місцеве комунальне підприємство «Теплокомуненерго», то мені там взагалі казали – почекайте, ще має бути тепло і ми вам включено опалення з 1-ого листопада», – розповідає Віталій Тріщук.

Депутат додає, що він разом з іншими обранцями підготували колективне звернення до голови Монастирської, аби він все-таки знайшов кошти на початок опалювального сезону. Після цього тепло почали подавати в поліклініку. Опалення також розпочали в школах і в садочках, які забезпечені твердопаливними котлами.

«Вчора, 18 жовтня, в поліклініці включили котли, які працюють на твердому паливі. Також таке опалення запустили і в деяких садочках та школах громади. Але їх не багато. Наприклад, єдина школа в самому місті не опалюється, на дострокові канікули вони теж не йдуть, як це зробили в інших громадах. Діти вчаться на скорочених уроках, щоб швидше піти додому. В єдиному садочку малеча спить в куртках. Там 10-12 градусів тепла», – розповідає Віталій Тріщук.

У міській раді Монастириської кажуть, що опалювальний сезон розпочали для тих підприємств, які обладнанні котельнями на альтернативних видах палива. З іншими установами ще вирішують ситуацію. Адже газопостачальні компанії масово відмовляються постачати газ держустановам по пільгових цінах.

Раніше в Монастириській ОТГ оголосили надзвичайну ситуацію через те, що в бюджеті громади не має достатньо коштів аби закупляти газ за тими цінами, які пропонують газопостачальні компанії. Подібна ситуація склалася і в інших громадах Тернопільщини. В Чорткові теж оголосили надзвичайну ситуацію, а школярів відправили на дострокові канікули. У Борщівській ОТГ не має опалення в школах, а за словами батьків там навчання проводять за температури 10 градусів тепла в приміщеннях. На Зборівщині не опалюють садочки.

Нагадаємо, що бюджетні та комунальні установи на початку опалювального сезону опинилися у скрутному становищі, оскільки не можуть закупити газ за пільговою ціною. Ця пільгова вартість газу була зафіксована у меморандумі між місцевою владою та державним монополістом НАК «Нафтогаз України». Нині лікарні, школи, військові частини та інші установи вимушені купувати газ за ринковими цінами – по 35–45 грн/м3, хоча мали б це робити по 13,66 грн/м3



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