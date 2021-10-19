“Висока ціна – не завжди є ознакою якісного чаю”: тернополянин Микола Ілик самостійно вивчив мистецтво чайної церемонії

Тернополянин Микола Ілик освоїв мистецтво чайної церемонії. Він вивчає різновиди чаїв, їхній хімічний склад та вплив на організм.

Чоловік став знавцем чаю, працюючи баристою. Розповідає, що раніше вживав багато кави, тому вирішив замінити її чаєм. А згодом так само відмовився й алкоголю, пише Суспільне Тернопіль.

“Я експериментував із дешевим, жахливої якості чаєм, в якому був збережений “голий” кофеїн”, – каже Микола.

Висока ціна – не завжди є ознакою якісного чаю, – розповідає чоловік. Він рекомендує обирати крупнолистий чай без домішок і ароматизаторів.

За словами чоловіка, за європейською класифікацією є два види чаю: зелений і чорний, обидва роблять із камелії. Китайці ж виділяють шість різновидів чаю.

“Раджу спробувати червоний чай, вирощений в районі Уїшань – це заповідна зона в Китаї. Він називається “Гуй Дзюнь Мей”. У перекладі на українську – це означає “Срібні брови”. У цього чаю – аромат джему і фруктовий присмак.

Чоловік цікавиться сортами й хімічним складом чаїв, а також їхнім впливом на організм.

Микола каже, що деякі чаї бадьорять, як кава, а інші – навпаки, викликають сонливість. Він розповів про китайський метод заварювання чаю.

“Потрібно розігріти посудину, яка називається гайван і прогріти чай. Завдяки цьому процесу, ми можемо добре відчути аромат чаю. Китайці заварюють великий об’єм чаю на малий об’єм посудини. Тому і швидкість приготування миттєва”.

Чай, заварений кілька разів, щоразу смакуватиме по-іншому, – каже Микола Ілик.