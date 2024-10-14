На Тернопільщині викрили викрили лікаря-хірурга, який вимагав гроші в інваліда

Протиправну діяльність фігуранта викрили слідчі відділення №5 смт. Підволочиськ спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Тернопільщини, який входив до складу лікарсько-консультативної комісії, вимагав неправомірну вигоду від жительки області за оформлення інвалідності для її доньки. Хоча хвора за медичними показниками мала вроджене захворювання і законні підстави для встановлення інвалідності. Незважаючи на це, жінка мала оплатити «послуги» лікаря. За 1500 доларів він пообіцяв виготовити необхідні медичні документи та посприяти, щоб члени лікарсько-консультативної комісії видали хворій позитивне рішення для подальшого отримання нею першої групи інвалідності.

Із залученням працівників Департаменту контррозвідки СБ України одразу після передачі частини коштів – 500 доларів – правоохоронці затримали медпрацівника відповідно до ст. 208 КПК.

Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.