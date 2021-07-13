14:28 | 13.07.2021
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Тернопільщина 

У громаді на Тернопільщині оголошено дні жалоби за загиблим військовослужбовцем

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У Великобірківський ОТГ, що в Тернопільському районі, із 12 по 16 липня оголосили дні жалоби на знак скорботи за загиблим на сході Володимиром Яськівим.

Розпорядження голови ОТГ Любомира Ковча оприлюднено на сайті громади.

У ці дні на території Великобірківський ОТГ приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою. А також обмежать проведення концертів. У закладах торгівлі, ресторанах, кафе та транспорті заборонено звучання розважальної музики, пише Суспільне

Нагадаємо, Володимир Яськів загинув 9 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте. Військовослужбовець був на чергуванні та вів спостереження, коли окупанти почали обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. У відповідь військовослужбовці ЗСУ дали відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Під час зміни позиції снайпер поранив старшого солдата. Поранення виявився несумісним з життям.

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