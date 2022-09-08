На Тернопільщині можуть створити новий гуманітарний хаб

Перший заступника начальника ОВА Ігор Дем’янчук зустрівся з представниками Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації. Під час зустрічі обговорили створення на території Тернопільщини гуманітарного хабу.

Зокрема, розглянули питання пошуку приміщення, логістики та функціонування зазначеного хабу.

Гуманітарний кластер буде надавати гуманітарну,

правову та психологічну допомоги, медичні консультації, адміністративні послуги внутрішньо переміщеним особам з Луганської області.