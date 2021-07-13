«Мамо, тату, ми йдемо на паті»: в Тернополі відбудеться вечірка для дорослих дітей та їх батьків

18 липня о 18:00 на локації «Літепло», що неподалік Тернополя, пройде революційна подія – вечірка, куди дорослі діти можуть піти з батьками!

Організатори запевняються, що аналогу такого заходу в Україні ще не було. Хоча за кордоном такі вечірки – звичне явище. Ба більше, приміром, у Франції дорослі зі ще дорослішими ходять на вечірки разом і це норма. У нас, за словами організаторів, натанцюватись з батьками можна лише на весіллях чи круглих датах днів народжень.

Та тут є ще одна проблема. Якщо тобі «трішки за 40», сидіти в кав’ярнях просто так, ходити на ді-джейські сети, чи у клуб, ну вже зовсім не прийнято. І чим менше містечко, тим коротший вік допуску до розваг.

«Ми вирішили твердо розбивати ці стереотипи і встановлювати моду на гуляння, котрі не дивляться на вік! Тому метою вечірки є не лише додати літу класних подій, але й допомогти українцям спілкуватись між поколіннями, розвивати культуру спільного сімейного відпочинку, започаткувати клубну культуру, де на вечірку можна піти без осуду не лише, коли тобі 20! Подія унікальна, бо така перша в Україні. Тож Тернопіль ще й має шанс запустити крутий національний тренд!»,- кажуть організатори вечірки банда Літепло і Кембриджська соціологиня Оксана Лемішка.

Організатори обіцяють, що це буде масштабна коктейльна паті в кращій локації Тернопільщини, де про виклики спілкування між поколіннями розкаже трохи львівський гуморист Роман Щербан. Гратимуть хіти 70-2000х, можна буде частуватися класним кейтерингом і насолоджуватися природою.

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