5 років за ґратами: ветерана з Борщева відпустять під домашній арешт?

Майже 5 років за ґратами уже провів ветеран АТО, доброволець-айдарівець Вадим Цукерник. Про це повідомляє Zvistka.

Будучи одним із обвинувачених у гучній справі замаху на голову спостережної ради ПАТ “Львівський холодокомбінат” Богдана Копитка, в результаті чого загинуло 3 людей і розслідування якої триває з 2016 року, Вадим може нарешті повернутись в Борщів. Нехай і під домашній арешт.

Ухвалою Шевченківського районного суду від 24 червня 2021 року суд приймає рішення задовільнити клопотання Вадима Цукерника та його захисника у частині зміни запобіжного заходу на домашній арешт строком на два місяці з 3 липня по 2 вересня.

І хоча прокурор у цій резонансній справі Мотрук Н.В. вимагав у апеляційній скарзі до Львівського апеляційного суду скасувати рішення Шевченківського районного суду, суддя Л.Я. Гончарук 30 червня винесла постанову про відмову апелянтам у задоволенні їх скарг.