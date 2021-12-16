У скільки тернополянам обійдуться свята цього року?

Святковий настрій і передчуття чогось неймовірного витають у повітрі. Мерехтять вогники і блискітки прикрашених вітрин магазинів, повітря пахне морозцем, ялинкою та мандаринами. Зимовий період – найулюбленіший час більшості дітей. Саме взимку найбільше свят і омріяних подарунків – іграшок та солодощів. Починаються зимові свята з Дня святого Миколая, який, згідно з повір’ям, у ніч на 19 грудня кладе під подушку солодощі та подарунки слухняним дітям.

Цього року до Миколая готуються завчасно





В українців є неймовірна святкова традиція вранці 19 грудня прокидатися й ласувати мандаринами та цукерками, а ще роздивлятися, що ж такого цікавого Миколай подарував цієї ночі. Від початку грудня батьки наголошують своїм чадам, що святий Миколай уже спустився з неба та спостерігає за їхньою поведінкою. Така собі мотивація дітям, щоби ті поводились зразково. Не завжди це діє, адже Миколай добре знає, що своїх діток він обов’язково потішить чимось бажаним та веселим. Пригадайте себе у дитинстві, чого бажали діти, народжені у 1990 роках або й раніше. Нам вистачало цукерок, мандаринок та маленької ляльки, а якщо Миколай приніс санчата, як у найкращого друга, то радості не було меж. Тоді ніхто не мріяв про дорогі смартфони, друзів-роботів та динозаврів, які повторюють дитячі рухи. Хоча цим здивуєш лише нас, тих, які ховали мандарини та цукерки від старших братів.

Наше видання вирішило розібратися, що ж такого цікавого та креативного бажають сучасні діти і у скільки старенькому дідусеві обійдеться подарункова торба. Насправді важко знайти батьків, які в останній тиждень шукають замовлення. Цього року до 19 грудня почали готуватися досить завчасно. Є такі, котрі ще у жовтні почали збирати подарунки для всієї родини. Адже не лише своїх дітей слід побалувати, а й іншим членам родини приділити увагу. У кого багато похресників та племінників, слід лише поспівчувати, адже ціни зросли не лише на мандарини, цукерки й печиво, а й на іграшки. Відтак у жовтні місяці в одному з магазинів іграшок наші журналісти помітили єдинорога, який, коли натиснути на кнопку, весело іржав. Станом на жовтень він вартував 650 гривень, а ось 11 грудня, зайшовши у цей самий магазин, ціна даної іграшки піднялася до 800 гривень, щоправда, коник був іншого кольору, але функції мав ті ж самі.

Отже, за даними дитячих листів, цього року в тренді для хлопчиків: 3D-ручка, ручки-невидимки, атласи-конструктори, машинки-павуки, які їздять по стелі та стінах, виконують різноманітні трюки та самі перевертаються. Окрім цього, маленькі хлопчаки божеволіють від треків знаменитої фірми «Хот Вілс», обожнюють героїв відомого мультфільму «Щенячий патруль» та збирають цілі колекції динозаврів, які вміють відтворювати дитячі рухи та ричати, як справжні хижаки. Не відстають і мозаїки, реалістичні пазли та набори з вироблення штучної лави чи свічок. Також у тренді цього року й платні інтернет-програми, але вже для підлітків. Батьки оплачують програму через смартфон, і дитина може користуватися нею в безлімітному режимі близько місяця. Тут можна створювати відео, фото та виставляти їх на платні платформи, де мистецтво вашої дитини можуть купити.

Маленькі принцеси, як завжди, замовляють ляльки, пухнастих улюбленців, які мають функцію ходити та вивчати території. Не відстають і однойменні ляльки Барбі зі своїми сім’ями, будинками та машинами. Конструктори, набори дитячої косметики та навіть живих тварин просять дівчатка у своїх листах до святого Миколая. Не відмовляються й від дитячих електричних щіток, але обов’язково щоби були з зображеннями улюблених героїв. А трендом цього сезону стали ляльки, в яких згинаються коліна, лікті, вони дуже схожі до реалістичних людей. Такі ляльки вміють плакати, сумувати, їх можна переодягати, розчісувати, заплітати волосся та навіть фарбувати обличчя.

«На ринку можна придбати за 300 гривень, оригінальний же подарунок сягне 900 гривень»

Що стосується цін, то тут усе залежить від марки, яку ви вирішили обрати. Варто зауважити, що так само, як і минулого року, батьки звертають увагу на якість будь-якої іграшки. Китайська пластмаса вже не в моді. Тепер іграшки мають бути з безпечних матеріалів, в ідеалі з еко-продуктів, які не несуть загрози середовищу.

Також на ринку досить стало тримається і закордонна продукція. Іграшки з Америки є оригінальними і відповідають усім стандартам якості, але ж де їх у Тернополі знайти? На сьогоднішній день це зовсім не проблема. Магазини, які позиціонують себе як брендові, обов’язково підберуть вам іграшку чи аксесуар відповідно до вашого фінансового становища. Треки для хлопчиків можна придбати від 650 до 2000 гривень.

Чим вища ціна, тим набір може бути більшим, масивнішим та з великою кількістю героїв. Є залізничні автоматичні дороги й за 5 тисяч гривень, але такий подарунок справді для тих, хто не живе на мінімальну заробітну плату. На ринку конструктор можна придбати за 200 гривень, ляльку – за 80 гривень, а набір дитячої косметики – за 450. Купуючи такі товари під відкритим небом, обов’язково переконайтеся у їхній безпечності. Дитяча косметика повинна бути гіпоалергенна і, потрапивши в органи черевної порожнини, не викликати блювоти й отруєння, зверніть на це увагу. Електричні зубні щітки можна придбати за 380 гривень. Ляльку Ельзу та Анну, яка є улюбленицею багатьох, можна купити від 350 до 1200 гривень. Остання ж уже не лише повертатиме голову в різні боки, а й співатиме пісню з мультфільму «Крижане серце». Ціна мозаїки коливається так само, як і пазлів, велику можна придбати за 700 гривень, маленьку – за 400, а за найбільшу батьки готові заплатити й 1700 гривень. Із подарунками для підлітків можна видихнути, магазини техніки пропонують ЗD-ручку від 300 до 900 гривень. А ось славнозвісна машинка, яка робить оберти у повітрі, в ціні кусається. На ринку її можна придбати за 300 гривень, оригінальний же подарунок сягне 900 гривень за одиницю. Колекція динозаврів користується великим попитом особливо серед дошкільнят. Простий гумовий динозавр можна придбати за 50 гривень, за більш функціональний готуйтеся заплатити від 300 до 750 гривень. Набори юних дослідників також не дешеві. Їхня цінова політика коливається від 400 (найпростіших) до 1100 гривень (складніший, де потрібно проводити математичні обчислення).

Отже, подарунки від Миколая обійдуться досить недешево. Приблизно ця сума сягне 2500 гривень, сюди ж варто додати солодощі, мандаринки, апельсини або те, що любить саме ваша дитини. До речі, трендом цього року стали фрукти у зіп-пакетах, які прибули до нас зі спекотних країн. Відтак, від свіжих ананасів, фіхуа та іншої екзотики діти не відмовляються. Не забудьте свої подарунки запакувати у гарні святкові пакети чи папір, це додасть навіть найпростішому подарунку казковості та величі.

Не забудьте про родину

Якщо ж із дітьми ми розібралися, то що подарувати дорослим? Як уважити свекра і свекруху, що подарувати чоловікові та як здивувати куму? Пропонуємо вам перелік найприємніших подарунків, які стануть у пригоді, та їхню орієнтовну вартість. Сьогодні вже не актуально дарувати кошти. Це стосується привітань навіть на сам день народження. Оберіть сертифікат на відвідування спа-салону, косметологічного центу, масажу, аквапарку або навіть сертифікат на знижку для купівлі золотого виробу чи навіть автомобіля. Якщо хочете потішити батьків, оберіть для подарунку красиву вазу, фруктівницю або цукерницю. Також гарним подарунком для мами буде новорічна скатертина або підсвічник для Різдвяної вечері. Батькові подаруйте портмоне, можна шарф чи шкіряні рукавиці. Також приємним подарунком стануть домашні теплі тапочки з новорічним орнаментом. Для свекрухи та свекра підбирайте подарунки згідно з їхніми вподобаннями, відтак сімейна парасолька, набір глиняного посуду для Святої вечері або ж макітра можуть слугувати непоганим подарунком та пам’яткою про вас. Новорічні прикраси будуть незамінним помічником для будь-якого дому, їх, як відомо, не буває забагато. Зараз новорічні екібани можна придбати від 150 до 1000 гривень. Ще однією цікавинкою цього року стали набори для власного приготування ароматичних свічок, у пакунку покрокова інструкція та всі необхідні матеріали. Це заняття може бути корисне й цікаве як для дітей, так і для всієї родини. Щодо вашої другої половинки, то для дружини оберіть парфуми, аромат яких знаєте та впевнені, що вони сподобаються. Набір по догляду за тілом або волоссям, ці маленькі приємності обов’язково стануть їй у пригоді. Для чоловіка подарунок може стосуватися автомобіля, цієї зими популярними стали чохли для сидіння авто зі штучного хутра. Не даруйте шкарпетки чи пінки для гоління, це банально і такий подарунок від дружини вже вичерпав себе. Якщо чоловік ходить до лазні, подаруйте справжній чоловічий набір з віником та усіма необхідними матеріалами. Також візьміть на замітку головні убори та рукавиці із сенсорним датчиком. Бездротові навушники або електронна книга для любителів читати також буде вдалим подарунком.

Що би ви не подарували, важливо, аби це було з любов’ю та повагою. Якщо маєте хист до в’язання, можете спробувати зв’язати однакові светрики чи шарфики для всіх членів родини. Повірте, у ХХІ столітті цим ви дуже здивуєте, до того ж ці аксесуари можна обіграти у новорічній фотосесії, яку на даний час можна замовити під ключ.

Нехай ваші подарунки будуть корисними і вдалими…



