На Тернопільщині поліцейські влаштували сюрприз маленькому Назарчику

15 грудня інспектора ювенальної превенції, лейтенант поліції Кричківська Мар’яна спільно з поліцейським офіцером громади Олегом Кулик та вчителем-логопедом Стойків Вірою здійснили мрію маленького Назарчика, учня 2-го класу Ріпенецької Гімназії, дитини з особливими освітніми потребами, який вже на протязі тривалого часу мріяв зустрітися з працівниками поліції, поспілкуватися з ними, та в майбутньому стати справжнім поліцейським.

Такий сюрприз зранку чекав на Назарчика. Хлопець навіть не здогадувався, що покатається на службовому автомобілі і спробує, як працює система звукової сигналізації а також те, що приміряє поліцейську амуніцію.

Впевнені, що всі мрії маленького хлопчика – здійсняться. І радіємо, що здійснили таку маленьку, але таку важливу мрію Назарчика вже сьогодні.