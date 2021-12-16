Мерилін Монро, Анджеліна Джолі, Софі Лорен та інші кінодіви: у Тернополі жінка створює зіркові ляльки

Жінка виявила в собі потяг створювати ляльки 10 років тому.

У Тернополі художниця Наталія Басараб створила майже сотню ляльок. Серед них Анжеліна Джолі, Ентоні Гопкінс, Жан Рено, Мерилін Монро та десятки інших кінопостатей – у мініатюрі. І їхня схожість з оригіналом вражає.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Художниця Наталія Басараб із Тернополя вже кілька років створює ексклюзивні ляльки відомих кіноактрис та кіноакторів. Переважно вона робить портрети акторів в ролях: Роуз із “Титаніка”, Леон-кілер, Гопкінс в задумі, Джолі у кріслі – ці ляльки народжуються ночами, спершу обличчя з пластику, потому фігура у вбранні.

Перші ляльки професійної художниці Наталі Басараб з”явилися років десять тому. Були вони з гіпсу. Пізніше руки та обличчя ляльок стали досконалішими, бо зі спеціального пластику, а схожість ще більшою.

Пристрасть до лялькарства у Наталії виросла з іншого захоплення. Кіно, а саме – мелодрами, надихнули мисткиню на заповнення її життя персонажами улюблених фільмів.

“Актори, кіно – це все. Розумієте – у мене дуже багато картин, от я подивилася кіно і могла прийтти і намалювати того актора по пам’яті. Але треба, щоб мені сподобався”, – розповідає лялькарка.

Наприклад, ляльку Анджеліни Джолі вона почала створювати ще шість років тому. Зробила голову та обличчя, а потому закинула. І лише недавно повернулася до неї. Найшвидше зроблена лялька – за три ночі.

Наталія Басараб не продає свої творіння. Лиш дарує – друзям та близьким. Готова дарувати ляльок і своїм кумирам. Та нагоди, каже, поки не мала. І визнає – розлучатися зі своїми витворами непросто. Бо коли усі кіноулюбленці – у її вітальні та щемливий фільм на екрані, то життя наповнюється особливим теплом.

Автори: Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль, ТСН, 1+1.