На Тернопільщині внаслідок ДТП пенсіонерка опинилась в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня в с. Кровінка Теребовлянської територіальної громади. Близько 17.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Transporter T4» не впорався з керуванням та наїхав на дорожній відбійник. Через такі маневри автомобіль винесло в кювет.

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля, 74-річна жителька с. Сапанів Кременецького району. Потерпілу, з травмами голови, госпіталізували в Теребовлянську лікарню.