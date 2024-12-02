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На Тернопільщині внаслідок ДТП пенсіонерка опинилась в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня в с. Кровінка Теребовлянської територіальної громади. Близько 17.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Transporter T4» не впорався з керуванням та наїхав на дорожній відбійник. Через такі маневри автомобіль винесло в кювет.

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка автомобіля, 74-річна жителька с. Сапанів Кременецького району. Потерпілу, з травмами голови, госпіталізували в Теребовлянську лікарню.

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