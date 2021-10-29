У Тернопільській області виявили видозмінений варіант штаму “Дельта”: чим він небезпечний

На Тернопільщині серед хворих на COVID-19 є 7% дітей.

У Тернопільській області лабораторно підтвердили видозмінений варіант штаму “Дельта“. Він частіше вражає молодих людей та дітей.

Про це сказав епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев, пише “Суспільне”.

За даними епідеміолога, наявність мутованого штаму “Дельта” на Тернопільщині підтвердили в Київському інституті молекулярної біології та генетики академії наук України. Через нові штами коронавірусу у жовтні цього року в 1,6 раза зросла захворюваність на коронавірус порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

“Нинішній варіант “Дельта” АY4, тобто, видозмінений варіант “Дельта” має більшу контагіозність та більшу вірулентність. Дві зміни в геномі цього варіанту АY4 стосуються здатності вірусу до більшої проникності в клітину, більшої вірулентності”, – сказав Володимир Паничев.

Епідеміолог додав, що це через це на коронавірус почали хворіти молоді люди та діти. Їхня частка від загальної кількості хворих в області становить понад 7% . Раніше їх було не більше 6%.

“У нас захворюваність щеплених в структурі всіх випадків зараз складає близько 7%. Тобто, не дивлячись на те, що переважно циркулює ось цей генетично змінений варіант, ефективність вакцинації є доволі високою”, – наголосив Володимир Паничев.