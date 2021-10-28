Мужская мода осень-зима 2021/2022

2021 год был тяжелым для многих людей, и дизайнеры не стали исключением. Пандемия оказала огромное влияние на моду: модным домам пришлось выкручиваться, организовывая показы во время локдауна, а модельерам пришлось искать новые источники вдохновения. Тем не менее, результат оказался впечатляющим. Можно с уверенностью заявить, что в этом сезоне многие продемонстрировали оригинальный подход и свежие идеи, с лучшими из которых вы можете познакомиться в данной статье.

Топовые аксессуары для мужчин

В этом сезоне дизайнеры переосмыслили мужскую моду: пальто стали похожими на домашний халат, бомберы получили новую жизнь, лыжный костюм становится модным за пределами курортов и так далее. Вариантов много, на любой вкус и кошелек. Что же касается украшений, то единственное условие – купить оригинальные мужские часы, кольца и браслеты, ведь подделки – это главный антитренд на все времена. Вот главные аксессуары сезона осень-зима 2021/2022:

Наручные часы. Смарт-часы приобретают все большую популярность, и практически все всемирно известные производители пополняют ими свой ассортимент. Тем не менее, наблюдается рост спроса и на классические модели. Например, по ссылке https://vector-d.ua/gent-watches вы можете найти самые популярные наручные часы по оптимальным ценам и тоже вряд ли сможете устоять. Маленькие сумочки. Этот тренд актуален не только для женской, но и для мужской моды. В этом сезоне запаситесь маленькими сумочками для разных предметов: телефона, ключей, антисептика и так далее. К счастью, часто они продаются готовыми наборами. Кепки с логотипами. В 2021 году кепка с лого становится настоящим must-have. Панамы, которые были на пике популярности в последнее время, отходят на второй план. Важное условие – наиболее стильными считаются кепки с логотипами спереди по центру.

Разумеется, на модных подиумах были и другие интересные решения. Здесь представлены лишь базовые, которые спокойно можно применять в обычной жизни даже со строгим дресс-кодом.

На какие цвета стоит обратить особое внимание

Институт цвета Pantone регулярно публикует список самых популярных оттенков сезона. Осенью и зимой 2021/2022 года в тренде будут насыщенный синий, светло-синий и темно-синий, ярко-желтый, алый, бледно-розовый, фуксия, приглушенный зеленый, коричневый и кирпичный. Вы можете взять их на вооружение, но, конечно, выбор всегда за вами. Можно составить стильный образ с вашим любимым цветом, даже если его нет в списке, лишь бы вы чувствовали себя великолепно в таком наряде.