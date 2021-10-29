У Тернополі вводять нові обмеження

Нові протиепідемічні обмеження діятимуть на території Тернопільської громади з наступного тижня. Рішення про посилення карантинних вимог прийняли на черговому засіданні міського оперативного штабу, пише ЗЗ.

Заклади громадського харчування будуть працювати за наступних умов: не більше 50% заповненості закладу; не більше 4 людини за столиком та відстані 1,5 метра між столами; лише при наявності сертифікатів про вакцинації або негативний ПЛР-тест зроблений не пізніше, ніж за 72 години і чинний на момент виходу на роботу для 100% працівників закладу громадського харчування; допуск відвідувачів до закладів громадського харчування та при замовлені здійснювати лише у респіраторі або захисній масці; визначити роботу закладів харчування на території ТМТГ з 6.00 до 23.00.

На період загострення ситуації із захворюваністю тимчасово припиняється проведення масових заходів, святкувань, дискотек, масових зібрань.

Перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах загального користування ТМТГ, на період дії встановленого на території карантину з 2 листопада здійснювати перевезення пенсіонерів за віком по «Соціальній карті тернополянина» без обмеження кількості в робочі дні, починаючи з 10.00 д 16.00 та з 20.00 до 23.00. У вихідні та святкові дні – без обмежень; забезпечити проходження вакцинації від «Ковід-19» водіїв підприємств, які задіяні для роботи на маршрутній мережі ТМТГ.

Контролюючі та правоохоронні органи мають посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових і торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства та громадського харчування, громадського транспорту з наступним звітуванням про виконану роботу. Нацполіції рекомендовано включити до складу комісії, яка перевіряє суб’єктів господарювання, санітарного лікаря та перевіряти наявність інформаційної вивіски на всіх закладах громадського харчування.