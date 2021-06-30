У Тернополі відбудуться змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2”

Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2” відбудуться 11 липня у Тернополі в районі Дальнього пляжу.

Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2” організовують для аматорів. Вік учасників – старше 18 років. Учасникам пропонують позмагатися на дистанції – до 10 км, – до 30 км.

Місце старту – Дальній пляж. Траса – Кутківецький ліс. Підтвердження реєстрації/отримання стартових номерів- 10:30-11:30 год. Стартуватимуть змагання о 12:00 год. Нагороджуються 1,2,3 місця серед: жінок; чоловіків 18-39 р.; чоловіків 40 років і старших. Стартовий внесок – 200 грн (страхування включено у вартість). Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/…/17M…/edit