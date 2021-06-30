10:31 | 30.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У Тернополі відбудуться змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2”

tata 0 Views Прокоментуй!
Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2” відбудуться 11 липня у Тернополі в районі Дальнього пляжу.

Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі “Lemon race-2” організовують для аматорів.

Вік учасників – старше 18 років.

Учасникам пропонують позмагатися на дистанції – до 10 км, – до 30 км.
Місце старту – Дальній пляж. Траса – Кутківецький ліс.

Підтвердження реєстрації/отримання стартових номерів- 10:30-11:30 год.

Стартуватимуть змагання о 12:00 год.

Нагороджуються 1,2,3 місця серед: жінок; чоловіків 18-39 р.; чоловіків 40 років і старших.

Стартовий внесок – 200 грн (страхування включено у вартість).

Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/…/17M…/edit

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *