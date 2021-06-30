Перевірили якість води у Борщеві. Результати

Спеціалісти Борщівського управління Держпродспоживслужби відповідно до «Плану лабораторних досліджень та інструментальних вимірювань об’єктів нагляду щодо дотримання вимог санітарного законодавства на 2021 рік» здійснюють моніторинг якості питної води, яка подається населенню. В червні цього року моніторинговими лабораторними дослідженнями охоплено водогони міста Борщів, згідно результатів виявлено відхилення, як за санітарно-хімічними так і мікробіологічними показниками. Так з каптажів по вул. Верхратського вміст нітратів 65,39 мг -67,23мг/дм3 при нормі £50,0 мг/дм3, загальна жорсткість 13,5-18,7 ммоль/дм3 при нормі £10,0 ммоль/дм3, в каптажі №2 сухий залишок 1674,0 мг/ дм3 при нормі 1500 мг/ дм3. За результатами багаторічних лабораторних досліджень вода з міського водозабору по вмісту нітратів в цій питній воді коливається від 63 до 116 мг/дм, а твердість стабільно висока (18,0-18,5 мг/дм.куб). Показник по вмісту нітратів можна довести до норми шляхом розведення води каптажів м. Борщів водою, яку можна подати з Вовковецького водозабору, при умові подачі 2/3 частини води та проведення очистки фільтрами зворотного осмосу, які мають спеціальну мембрану, що пропускає лише молекули води, затримуючи всі інші і повинна забезпечити дуже високий рівень очищення води. Від початку встановлення очистки вона не функціонувала, а подача води з Вовковецького водозабору з невідомих причин була припинена.

Вода питна з водогону по вул. Підлісна не відповідає по органолептичних показниках: смак і присмак 4 бали при нормі 2, запах 4 бали при нормі 2 та по фізико-хімічних : сухий залишок 1888,0 мг/ дм3 при нормі 1500 мг/дм3, вміст заліза 1,1 мг/ дм3 при нормі £ 0,2 мг/дм3, загальна жорсткість 22,0 ммоль/дм3 при нормі £ 7,0 ммоль/дм3; окислюваність перманганатна 5,26 мгО/дм3 при нормі £ 5,0 мгО/дм3. В 2016 році водогін введено в експлуатацію (2 свердловини), передбачалось забезпечити питною водою жителів вулиць: Підлісна, Незалежності, Сковороди, Тичини. Через малий розбір води з мережі одну з свердловин замулило. На стадії будівництва і під час експлуатації питна вода по твердості не відповідала по загальній жорсткості і становила понад 36 ммоль/дм³ при нормі£ 7,0 ммоль / дм3.

Вода питна з каптажу по вул. Чернецького, яка постачається населенню колишнього селища цукрового заводу, не відповідає по мікробіологічних показниках: виявлено загальні коліформи 12 КУО при нормі їх відсутності та по фізико-хімічних: загальна жорсткість 13,5 ммоль/дм3 при нормі£ 10,0ммоль/дм3. Невідповідність питної води з водозаборів та мереж по мікробіологічних показниках – це результат закінчення експлуатації водогінних труб, несвоєчасної їх заміни (закінчення терміну експлуатації від моменту їх встановлення).

По встановлених невідповідностях проб питної води директору комунального підприємства «Борщівський комунальник» дано «Пропозицію про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавств», інформовано міського голову.