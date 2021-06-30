На Тернопільщині створять центр контролю та профілактики хвороб

Центр контролю та профілактики хвороб запрацює на території Тернопільської області уже з 1 липня.

В Україні стартує трансформація системи громадського здоров’я. Вже з 1 липня 2021 року в регіонах запрацюють новостворені Центри контролю та профілактики хвороб.

З 1 липня 2021 року відповідно до постанови КМУ від 17.02.2021 №1121 в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.

“Пандемія COVID-19 стала викликом для систем епідемічного контролю та громадського здоров’я усього світу. В Україні ж вона також виявила прогалини у швидкій координації та оперативному реагуванні. До того ж медична система не мала значних оновлень за 30 років Незалежності та виявилася не повною мірою підготовленою до ефективного реагування на SARS-CoV-2”, — зазначив Ігор Кузін, Заступник міністра – Головний державний санітарний лікар.

За його словами, досвід пандемії чітко сформулював потребу у перегляді функцій, відповідальності та взаємодії у сфері контролю за хворобами та біобезпеки.

“Найперше, що ми впроваджуємо — це перехід від децентралізованої системи до чітко керованої вертикальної структури. Усі 25 регіональних Центрів підпорядковуватимуться МОЗ по вертикалі Головного державного санітарного лікаря. Організаційно-методичне керівництво буде забезпечуватися Центром громадського здоров’я МОЗ України. Це має забезпечити швидке реагування на нові виклики, пандемії, а також злагоджену роботу щодо інших викликів у сфері громадського здоров’я”, — роз’яснив Ігор Кузін.

ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню наявних регіональних потужностей — лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні — від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ полягатимуть у забезпеченні епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, підтримці біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани у сфері охорони здоров’я тощо

Побудова мережі ЦКПХ є невід’ємною складовою нової системи епідемічного контролю, яка передбачена законопроєктом №4142 “Про систему громадського здоров’я”.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я». Законопроєкт — це результат спільної роботи протягом 3 останніх років експертної спільноти та міжнародних партнерів (ВООЗ, ЄС, DTRA, USAID, та ін.).

Документ має на меті створення повноцінної національної епідеміологічної служби.