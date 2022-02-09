13:37 | 9.02.2022
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Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей

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1 010 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 07 лютого 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

1 – жінка 91 р., м. Тернопіль;

2 – чоловік 72 р., Тернопільський район;

3 – чоловік 77 р., Тернопільський район;

4 – чоловік 77 р., Чортківський район;

5 – чоловік 71р., м. Тернопіль;

6 – чоловік 85р., м. Тернопіль;

7 – жінка 62р., м.Чортків;

8 – чоловік 80р., Чортківський район;

9 – чоловік 67р. м. Тернопіль.

– одужало – 787 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 2 925

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 137 329 осіб;

– одужало – 111 424 осіб;

– летальних випадків – 2 298 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:   

– Кременецький район – 15 658 (12 901 одужало, 302 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 908 (2 128 одужало, 66 летальних).

– Тернопільський район – 80 810 (66 807 одужало, 1 311 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 34 572 (28 949 одужало, 571 летальних).

– Чортківський район – 40 861 (31 716 одужало, 682 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 6 024 (4 025 одужало, 56 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (133 особи):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 5
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 15
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 9
  • Кременецька міська ОТГ – 44
  • Лановецька міська ОТГ – 21
  • Лопушненська сільська ОТГ – 2
  • Почаївська міська ОТГ – 9
  • Шумська міська ОТГ – 28

Тернопільський район (716 осіб):

  • Байковецька сільська ОТГ – 66
  • Бережанська міська ОТГ – 16
  • Білецька сільська ОТГ – 16
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 61
  • Великобірківська селищна ОТГ – 8
  • Великогаївська сільська ОТГ – 7
  • Залозецька селищна ОТГ – 1
  • Збаразька міська ОТГ – 57
  • Зборівська міська ОТГ – 12
  • Золотниківська сільська ОТГ – 10
  • Іванівська сільська ОТГ – 9
  • Козівська селищна ОТГ – 8
  • Козлівська селищна ОТГ – 0
  • Купчинецька сільська ОТГ – 0
  • Микулинецька селищна ОТГ – 27
  • Нараївська сільська ОТГ – 1
  • Озернянська сільська ОТГ – 5
  • Підволочиська селищна ОТГ – 20
  • Підгаєцька міська ОТГ – 0
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 6
  • Саранчуківська сільська ОТГ –0
  • Скалатська міська ОТГ – 18
  • Скориківська сільська ОТГ – 10
  • Теребовлянська міська ОТГ – 28
  • Тернопільська міська ОТГ – 330
 

Чортківський район (161 особа):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 2
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
  • Борщівська міська ОТГ – 1
  • Бучацька міська ОТГ – 14
  • Васильковецька сільська ОТГ – 6
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 3
  • Гусятинська селищна ОТГ – 12
  • Заводська селищна ОТГ – 4
  • Заліщицька міська ОТГ – 1
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
  • Колиндянська сільська ОТГ – 4
  • Копичинецька міська ОТГ – 22
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Монастириська міська ОТГ – 10
  • Нагірянська сільська ОТГ – 1
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 3
  • Трибухівська сільська ОТГ – 2
  • Хоростківська міська ОТГ – 15
  • Чортківська міська ОТГ – 57

 

 

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