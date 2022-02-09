На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей
1 010 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 07 лютого 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 9:
1 – жінка 91 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 72 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 77 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 77 р., Чортківський район;
5 – чоловік 71р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 85р., м. Тернопіль;
7 – жінка 62р., м.Чортків;
8 – чоловік 80р., Чортківський район;
9 – чоловік 67р. м. Тернопіль.
– одужало – 787 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 2 925
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 137 329 осіб;
– одужало – 111 424 осіб;
– летальних випадків – 2 298 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 15 658 (12 901 одужало, 302 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 908 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 80 810 (66 807 одужало, 1 311 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 34 572 (28 949 одужало, 571 летальних).
– Чортківський район – 40 861 (31 716 одужало, 682 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 024 (4 025 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (133 особи):
- Борсуківська сільська ОТГ – 5
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 15
- Вишнівецька селищна ОТГ – 9
- Кременецька міська ОТГ – 44
- Лановецька міська ОТГ – 21
- Лопушненська сільська ОТГ – 2
- Почаївська міська ОТГ – 9
- Шумська міська ОТГ – 28
Тернопільський район (716 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 66
- Бережанська міська ОТГ – 16
- Білецька сільська ОТГ – 16
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 61
- Великобірківська селищна ОТГ – 8
- Великогаївська сільська ОТГ – 7
- Залозецька селищна ОТГ – 1
- Збаразька міська ОТГ – 57
- Зборівська міська ОТГ – 12
- Золотниківська сільська ОТГ – 10
- Іванівська сільська ОТГ – 9
- Козівська селищна ОТГ – 8
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 27
- Нараївська сільська ОТГ – 1
- Озернянська сільська ОТГ – 5
- Підволочиська селищна ОТГ – 20
- Підгаєцька міська ОТГ – 0
- Підгороднянська сільська ОТГ – 6
- Саранчуківська сільська ОТГ –0
- Скалатська міська ОТГ – 18
- Скориківська сільська ОТГ – 10
- Теребовлянська міська ОТГ – 28
- Тернопільська міська ОТГ – 330
Чортківський район (161 особа):
- Білобожницька сільська ОТГ – 2
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 1
- Бучацька міська ОТГ – 14
- Васильковецька сільська ОТГ – 6
- Гримайлівська селищна ОТГ – 3
- Гусятинська селищна ОТГ – 12
- Заводська селищна ОТГ – 4
- Заліщицька міська ОТГ – 1
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
- Колиндянська сільська ОТГ – 4
- Копичинецька міська ОТГ – 22
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
- Монастириська міська ОТГ – 10
- Нагірянська сільська ОТГ – 1
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 3
- Трибухівська сільська ОТГ – 2
- Хоростківська міська ОТГ – 15
- Чортківська міська ОТГ – 57