На Тернопільщині від ковіду померло дев’ятеро людей

1 010 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 07 лютого 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

1 – жінка 91 р., м. Тернопіль;

2 – чоловік 72 р., Тернопільський район;

3 – чоловік 77 р., Тернопільський район;

4 – чоловік 77 р., Чортківський район;

5 – чоловік 71р., м. Тернопіль;

6 – чоловік 85р., м. Тернопіль;

7 – жінка 62р., м.Чортків;

8 – чоловік 80р., Чортківський район;

9 – чоловік 67р. м. Тернопіль.

– одужало – 787 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 2 925

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 137 329 осіб;

– одужало – 111 424 осіб;

– летальних випадків – 2 298 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 15 658 (12 901 одужало, 302 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 908 (2 128 одужало, 66 летальних).

– Тернопільський район – 80 810 (66 807 одужало, 1 311 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 34 572 (28 949 одужало, 571 летальних).

– Чортківський район – 40 861 (31 716 одужало, 682 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 6 024 (4 025 одужало, 56 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (133 особи):

Борсуківська сільська ОТГ – 5

Великодедеркальська сільська ОТГ – 15

Вишнівецька селищна ОТГ – 9

Кременецька міська ОТГ – 44

Лановецька міська ОТГ – 21

Лопушненська сільська ОТГ – 2

Почаївська міська ОТГ – 9

Шумська міська ОТГ – 28

Тернопільський район (716 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 66

Бережанська міська ОТГ – 16

Білецька сільська ОТГ – 16

Великоберезовицька селищна ОТГ – 61

Великобірківська селищна ОТГ – 8

Великогаївська сільська ОТГ – 7

Залозецька селищна ОТГ – 1

Збаразька міська ОТГ – 57

Зборівська міська ОТГ – 12

Золотниківська сільська ОТГ – 10

Іванівська сільська ОТГ – 9

Козівська селищна ОТГ – 8

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 27

Нараївська сільська ОТГ – 1

Озернянська сільська ОТГ – 5

Підволочиська селищна ОТГ – 20

Підгаєцька міська ОТГ – 0

Підгороднянська сільська ОТГ – 6

Саранчуківська сільська ОТГ –0

Скалатська міська ОТГ – 18

Скориківська сільська ОТГ – 10

Теребовлянська міська ОТГ – 28

Тернопільська міська ОТГ – 330

Чортківський район (161 особа):

Білобожницька сільська ОТГ – 2

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

Борщівська міська ОТГ – 1

Бучацька міська ОТГ – 14

Васильковецька сільська ОТГ – 6

Гримайлівська селищна ОТГ – 3

Гусятинська селищна ОТГ – 12

Заводська селищна ОТГ – 4

Заліщицька міська ОТГ – 1

Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1

Колиндянська сільська ОТГ – 4

Копичинецька міська ОТГ – 22

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

Монастириська міська ОТГ – 10

Нагірянська сільська ОТГ – 1

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 3

Трибухівська сільська ОТГ – 2

Хоростківська міська ОТГ – 15

Чортківська міська ОТГ – 57