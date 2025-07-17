Поліцейські вилучили тротил та набої у жителя Чортківського району

Співробітники Чортківського районного управління поліції виявили у 28-річного жителя району заборонені предмети, серед яких тротил і набої. За результатами санкціонованого обшуку, в домі фігуранта було вилучено 200 грамів тротилу та 80 набоїв калібру 5,45 мм.

Поліція наразі з’ясовує походження боєприпасів та вибухівки, оскільки незаконне зберігання таких предметів є серйозним порушенням закону.

Кримінальне провадження за незаконне поводження з вибуховими речовинами

За фактом зберігання вибухівки та боєприпасів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети

Правоохоронці наголошують, що громадяни повинні бути уважними та повідомляти поліцію про будь-які підозрілі предмети, аби запобігти небезпеці для людей.