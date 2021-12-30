Два роки тюрми: безпутній син бив рідну матір і виганяв її з дому

З заявою про домашнє насильство до працівників відділення поліції №5 (Підволочиськ) звернулася 65-річна мешканка Тернопільського району. Жінка просила притягнути до відповідальності сина.

34-річний чоловік випиває і вже неодноразово вчиняв дебоші у помешканні, де живе з матір’ю. Під час сварки він виганяв її з дому, застосовував силу.

Підозрюваному кваліфікували скоєння злочину передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань або погіршення якості життя потерпілої особи).

За ознаками правопорушення розпочато кримінальне провадження, за яке передбачено покарання: громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.