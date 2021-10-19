Вартість «Бучацького заводу» на онлайн-аукціоні зросла на 6 мільйонів гривень

18 жовтня відбувся онлайн-аукціон з приватизації цілісного майнового комплексу державного підприємства «Бучацький мальтозний завод».

На участь в аукціоні зареєструвалися 2 учасників, які в ході прозорих та конкурентних торгів збільшили ціну від стартової – 34 744 400 грн до 40 848 444 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації майнового комплексу державного підприємства «Бучацький мальтозний завод».

Після цього новий власник отримає: будівлі та споруди ДП загальною площею – 8112,1 м², які розташовані на 6 зареєстрованих земельних ділянках – 58,8048 га.

Детальніше про приватизацію та те, де можна ознайомитися з переліком об’єктів та інформацією про них: https://bit.ly/30DtcGb .