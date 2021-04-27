Від COVID-19 на Тернопільщині померла сторічна Михайлина Бомковська

Про це йдеться у статистиці за добу від ЛДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Нагадаємо, що 100 років з дня народження жительки села Мечищів, Тернопільського району Бомковської Михайлини Олексіївни виповнилося в лютому.

Бомковська Михайлина Олексіївна народилася 6 лютого 1921 року селі Зеленів, Рогатинського району, Івано-Франківської області.

У 1943 році одружилася за Богдана Михайловича Бомковського, жителя села Мечищів, Бережанського району, що на Тернопільщині та переїхала до чоловіка.

Все своє життя, Михайлина Олексіївна працювала у колгоспі дояркою, буряки мала, ланковою була, мала багато городів на полі і біля хати, і господарка само собою, плюс восьмеро дітей.

Сьогодні у Михайлини Олексіївни є 8 внуків, 11 правнуків, та 2 праправнуків.

Рідним висловлюємо щирі співчуття…