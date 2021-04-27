Інсайд від відомого тележурналіста: у Тернополя можуть відібрати фінал кубка України

Тернопіль ризикує втратити право проводити фінал кубку України з футболу між київським «Динамо» та луганською «Зорею», якщо не вирішить численні проблеми, які відрилися до, під час і після півфінального поєдинку, кий теж відбувся у Файному місті. Про це заявив відомий тележурналіст Ігор Циганик.



– Дуже багато питань до Тернополя після півфіналу кубка України. Йшлося про те, що буде 25% глядачів, а було набагато більше. Велика проблема з безпекою, немає місця для прес-конференцій. Там навіть турнікети не зчитують квитки. Можна було зайти на стадіон, передати свій квиток іншому і він теж заходить. Було багато глядачів без квитків. Багато питань відкрилося після півфіналу. І тепер УАФ вирішує, як там проводити фінал. В УАФ є претензії, але я не знаю, яким буде рішення. Не можу гарантувати, що фінал відбудеться у Тернополі, – сказав Ігор Циганик.

Нагадаємо, фінал кубка України запланований на Тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича 13 травня.



