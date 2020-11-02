П’ятеро студентів університету в Тернополі отримають одразу по дві стипендії

Щороку стипендіатами Президента України та Верховної Ради України стають студенти ТНТУ. Цьогоріч п’ятеро студентів університету, які досягли значних успіхів у навчанні, отримають академічні стипендії Президента України, іменні стипендії Верховної Ради України та академічну стипендію імені М.С. Грушевського.

Відповідні накази опубліковані на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1208 від 9 жовтня 2020 року «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2020/2021 навчального року» стипендіатами Президента України стали:

студентка четвертого курсу факультету економіки та менеджменту Гула Інна Андріївна

студентка другого курсу факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Величко Діана Вадимівна

студент четвертого курсу факультету інженерії машин, споруд та технологій Биків Денис Зіновійович

Згідно з наказом МОН № 1231 від 6 жовтня 2020 року «Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік» відповідну стипендію отримуватиме:

студентка четвертого курсу факультету економіки та менеджменту Гой Віта Василівна

За значні успіхи в навчальній і науковій роботі відповідно до наказу МОН № 1229 від 6 жовтня 2020 року «Про призначення академічної стипендії імені М. С. Грушевського на І семестр 2020/2021 навчального року» академічну стипендію імені Михайла Грушевського отримуватиме студентка третього курсу факультету інженерії машин, споруд та технологій Борис Ірина Ігорівна.