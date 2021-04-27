8 людей померли: 184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 на Тернопільщині
184 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 8
– жінка 76 р. Кременецький район с. Цеценівка
– жінка 100 р. Тернопільський район с. Мечищів
– чоловік 72 р. м. Монастириська
– жінка 73 р. м. Тернопіль
– чоловік 61 р. м. Бучач
– чоловік 56 р. м. Кременець
– чоловік 77 р. м. Тернопіль
– жінка 81 р. м. Тернопіль
одужало – 399 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 975
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 65293 особи;
одужало – 55691 особа;
летальних випадків – 1040 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6955 (6145 одужало, 111 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1407 (1250 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 39841 (33354 одужало, 599 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18308 (14750 одужало, 269 летальних)
– Чортківський район – 18497 (16192 одужало, 327 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2571 (2169 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (20 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 8
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (133 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 2
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 7
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 4
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 4
• Теребовлянська міська ОТГ – 8
• Тернопільська міська ОТГ – 90
Чортківський район (31 особа):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 5
• Гусятинська селищна ОТГ – 1
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 7