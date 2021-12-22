Від ковіду на Тернопільщині померло восьмеро людей
130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 8:
1 – жінка 82р., Кременецький район;
2 – чоловік 60р., Чортківський район;
3 – жінка 76р., Тернопільський район;
4 – жінка 51р., Тернопільський район;
5 – жінка 77р., м.Тернопіль;
6 – жінка 62р., м.Чортків;
7 – чоловік 76р., Чортківський район;
8 – чоловік 70р., Чортківський район.
– одужало – 375 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 351
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 106 287 осіб;
– одужало – 100 490 осіб;
– летальних випадків – 2 070 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 228 (11 546 одужало, 270 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 311 (2 120 одужало, 58 летальних).
– Тернопільський район – 63 576 (60 001 одужало, 1 169 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 569 (26 600 одужало, 510 летальних).
– Чортківський район – 30 483 (29 943 одужало, 628 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 943 (3 729 одужало, 51 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (33 особи):
- Борсуківська сільська ОТГ – 0
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
- Вишнівецька селищна ОТГ – 2
- Кременецька міська ОТГ – 12
- Лановецька міська ОТГ – 5
- Лопушненська сільська ОТГ – 1
- Почаївська міська ОТГ – 3
- Шумська міська ОТГ – 8
Тернопільський район (65 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 5
- Бережанська міська ОТГ – 3
- Білецька сільська ОТГ – 4
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
- Великобірківська селищна ОТГ – 0
- Великогаївська сільська ОТГ – 3
- Залозецька селищна ОТГ – 0
- Збаразька міська ОТГ – 10
- Зборівська міська ОТГ – 0
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 3
- Козівська селищна ОТГ – 1
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 3
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 1
- Підволочиська селищна ОТГ – 0
- Підгаєцька міська ОТГ – 0
- Підгороднянська сільська ОТГ – 0
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 4
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 2
- Тернопільська міська ОТГ – 20
Чортківський район (33 особи):
- Білобожницька сільська ОТГ – 2
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 4
- Бучацька міська ОТГ – 0
- Васильковецька сільська ОТГ –1
- Гримайлівська селищна ОТГ – 1
- Гусятинська селищна ОТГ – 4
- Заводська селищна ОТГ – 2
- Заліщицька міська ОТГ – 0
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
- Колиндянська сільська ОТГ – 5
- Копичинецька міська ОТГ – 3
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 0
- Нагірянська сільська ОТГ – 0
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
- Товстенська селищна ОТГ – 0
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 0
- Чортківська міська ОТГ – 10