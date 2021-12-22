13:28 | 22.12.2021
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Тернопільщина 

Від ковіду на Тернопільщині померло восьмеро людей

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130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 грудня 2021 рокуПро це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 8:

1 – жінка 82р., Кременецький район;

2 – чоловік 60р., Чортківський район;

3 – жінка 76р., Тернопільський район;

4 – жінка 51р., Тернопільський район;

5 – жінка 77р., м.Тернопіль;

6 – жінка 62р., м.Чортків;

7 – чоловік 76р., Чортківський район;

8 – чоловік 70р., Чортківський район.

– одужало – 375 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 351

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 106 287 осіб;

– одужало – 100 490 осіб;

– летальних випадків – 2 070 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 228 (11 546 одужало, 270 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 311 (2 120 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 576 (60 001 одужало, 1 169 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 569 (26 600 одужало, 510 летальних).

– Чортківський район – 30 483 (29 943 одужало, 628 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 943 (3 729 одужало, 51 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 особи):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 0
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 2
  • Кременецька міська ОТГ – 12
  • Лановецька міська ОТГ – 5
  • Лопушненська сільська ОТГ – 1
  • Почаївська міська ОТГ – 3
  • Шумська міська ОТГ – 8

Тернопільський район (65 осіб):

  • Байковецька сільська ОТГ – 5
  • Бережанська міська ОТГ – 3
  • Білецька сільська ОТГ – 4
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
  • Великобірківська селищна ОТГ – 0
  • Великогаївська сільська ОТГ – 3
  • Залозецька селищна ОТГ – 0
  • Збаразька міська ОТГ – 10
  • Зборівська міська ОТГ – 0
  • Золотниківська сільська ОТГ – 0
  • Іванівська сільська ОТГ – 3
  • Козівська селищна ОТГ – 1
  • Козлівська селищна ОТГ – 0
  • Купчинецька сільська ОТГ – 0
  • Микулинецька селищна ОТГ – 3
  • Нараївська сільська ОТГ – 0
  • Озернянська сільська ОТГ – 1
  • Підволочиська селищна ОТГ – 0
  • Підгаєцька міська ОТГ – 0
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 0
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 0
  • Скалатська міська ОТГ – 4
  • Скориківська сільська ОТГ – 0
  • Теребовлянська міська ОТГ – 2
  • Тернопільська міська ОТГ – 20

Чортківський район (33 особи):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 2
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
  • Борщівська міська ОТГ – 4
  • Бучацька міська ОТГ – 0
  • Васильковецька сільська ОТГ –1
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 1
  • Гусятинська селищна ОТГ – 4
  • Заводська селищна ОТГ – 2
  • Заліщицька міська ОТГ – 0
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
  • Колиндянська сільська ОТГ – 5
  • Копичинецька міська ОТГ – 3
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Монастириська міська ОТГ – 0
  • Нагірянська сільська ОТГ – 0
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Товстенська селищна ОТГ – 0
  • Трибухівська сільська ОТГ – 0
  • Хоростківська міська ОТГ – 0
  • Чортківська міська ОТГ – 10

 

 

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