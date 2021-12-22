Від ковіду на Тернопільщині померло восьмеро людей

130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 8:

1 – жінка 82р., Кременецький район;

2 – чоловік 60р., Чортківський район;

3 – жінка 76р., Тернопільський район;

4 – жінка 51р., Тернопільський район;

5 – жінка 77р., м.Тернопіль;

6 – жінка 62р., м.Чортків;

7 – чоловік 76р., Чортківський район;

8 – чоловік 70р., Чортківський район.

– одужало – 375 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 351

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 106 287 осіб;

– одужало – 100 490 осіб;

– летальних випадків – 2 070 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 228 (11 546 одужало, 270 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 311 (2 120 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 63 576 (60 001 одужало, 1 169 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 569 (26 600 одужало, 510 летальних).

– Чортківський район – 30 483 (29 943 одужало, 628 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 943 (3 729 одужало, 51 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 особи):

Борсуківська сільська ОТГ – 0

Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

Вишнівецька селищна ОТГ – 2

Кременецька міська ОТГ – 12

Лановецька міська ОТГ – 5

Лопушненська сільська ОТГ – 1

Почаївська міська ОТГ – 3

Шумська міська ОТГ – 8

Тернопільський район (65 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 5

Бережанська міська ОТГ – 3

Білецька сільська ОТГ – 4

Великоберезовицька селищна ОТГ – 6

Великобірківська селищна ОТГ – 0

Великогаївська сільська ОТГ – 3

Залозецька селищна ОТГ – 0

Збаразька міська ОТГ – 10

Зборівська міська ОТГ – 0

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 3

Козівська селищна ОТГ – 1

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 3

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 1

Підволочиська селищна ОТГ – 0

Підгаєцька міська ОТГ – 0

Підгороднянська сільська ОТГ – 0

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 4

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 2

Тернопільська міська ОТГ – 20

Чортківський район (33 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 2

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

Борщівська міська ОТГ – 4

Бучацька міська ОТГ – 0

Васильковецька сільська ОТГ –1

Гримайлівська селищна ОТГ – 1

Гусятинська селищна ОТГ – 4

Заводська селищна ОТГ – 2

Заліщицька міська ОТГ – 0

Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

Колиндянська сільська ОТГ – 5

Копичинецька міська ОТГ – 3

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

Монастириська міська ОТГ – 0

Нагірянська сільська ОТГ – 0

Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

Товстенська селищна ОТГ – 0

Трибухівська сільська ОТГ – 0

Хоростківська міська ОТГ – 0

Чортківська міська ОТГ – 10