13:30 | 22.12.2021
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Новини Тернополя 

За поточний рік у Тернополі гвардійцями було затримано понад 5000 осіб за вчинення адміністративних правопорушень

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Військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України несуть службу з охорони громадського прядку у місті Тернополі 5 днів на тиждень спільно з працівниками поліції та у складі самостійних патрулів. 

Так, у 2021 році за вчинення адміністративних правопорушень було затримано 5603 осіб, з них спільно з працівниками поліції 5156 осіб. 

221 людину було затриману за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, з них самостійними нарядами 146 та 75 спільно з працівниками поліції. 

За поточний період було вилучено 452 грами наркотичних речовин, 2 одиниці вогнепальної зброї та 4 одиниці холодної зброї. 

Аліна Новікова 

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