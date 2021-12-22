За поточний рік у Тернополі гвардійцями було затримано понад 5000 осіб за вчинення адміністративних правопорушень

Військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України несуть службу з охорони громадського прядку у місті Тернополі 5 днів на тиждень спільно з працівниками поліції та у складі самостійних патрулів.

Так, у 2021 році за вчинення адміністративних правопорушень було затримано 5603 осіб, з них спільно з працівниками поліції 5156 осіб.

221 людину було затриману за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, з них самостійними нарядами 146 та 75 спільно з працівниками поліції.

За поточний період було вилучено 452 грами наркотичних речовин, 2 одиниці вогнепальної зброї та 4 одиниці холодної зброї.

Аліна Новікова