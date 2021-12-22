У Тернополі проводять чемпіонат з фехтування

Чемпіонат з фехтування на шпагах розпочався в Тернополі. Змагання відбуваються в дитячо-юнацькій спортивній школі №2 імені Юрія Горайського. Про це розповів директор школи Андрій Рибак, пише Суспільне.

За його словами, участь беруть близько 70 дітей. Це дівчата та хлопці 5 вікових категорій. Найстаршим учасникам – 17, наймолодшим – 9.

На першому етапі змагань Одночасно б’ються три групи фехтувальників. Змагаються до 5 уколів по три хвилини без відпочинку. На середній доріжці – 12-річні Софія Слобозіян і Софія Бойко. З рахунком 5:1 у цьому поєдинку перемагає Софія Слобозіян. Дівчина каже – цим видом спорту займається 3 місяці: “Стараюся швидко виграти, щоб не так страшно було, але не часто це виходить. Я просто стараюся як можу. Думаю, збивати зброю супротивника – це основне”.

Софія Бойко, яка в цьому поєдинку програла, розповіла, що їй не вдалося під час бою:

“В мене основне – звертати увагу на руку, бо я її ще не вмію добре тримати. Вона в мене може боліти і тоді я хочу відпочити під час бою”.

Станіслав Матвійків займається фехтуванням шостий рік. Розповідає, на що звертає увагу під час бою з суперником:

“На самого суперника – як він фехтує, яка в нього тактика, якого він росту, як він фехтує, як ходить, швидкість і так далі”.

11-річний Платон Олексюк каже, зацікавився фехтуванням на шпагах, бо цим видом спорту займається його мама. Цього разу, каже хлопець, вколоти суперника не вдалося:

“Треба швидше зреагувати і коли треба колоти, то треба колоти першим.Та я більше розчарований в тому, що мені вкололи в плече, там де мені раніше вколювали”.

Один із суддів Дмитро Хрущ каже, змагання відбуваються у два етапи:

“Перший етап, ми його в народі називаємо “куля”, – це етап, коли всі учасники діляться по групах, в основному по 5-6 людей і тоді спортсмен проводить бій з кожним фехтувальником у своїй групі. Якщо в нас 6 людей, то кожен фехтувальник має провести по 5 боїв. По результатах першого етапу відносно перемог кожного фехтувальника вираховується їхній коефіцієнт, кількість перемог, і тоді вираховується загальний рейтинг. По цьому рейтингу ми переходимо до 2 етапу – прямого вибування. Це коли стикаються два спортсмени і той, хто перемагає – проходить далі, а той, хто програє – вибуває. Цей етап називається “олімпійка”. Якщо в першому етапі в нас бої проходять на 5 уколів, то в 2 – бійці фехтують на 15 уколів по 3 хвилини з 1 хвилиною відпочинку”.

Чемпіонат з фехтування на шпагах в Тернополі триватиме чотири дні, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи №2 Андрій Рибак:

“В зв’язку з протиепідемічними обмеженнями дітки розбиті по маленьких вікових групах не більше 20-25 дітей. Найстаршими будуть 2004 року народження – це діти, які є членами збірної команди школи, міста і Тернопільської області, які є учасниками Чемпіонатів України, міжнародних стартів. І наймолодші учасники – це діти 2012 року народження, які роблять свої перші кроки у фехтуванні – вони перші пів року займаються, відповідно це перший їхній старт у цьому виді спорту”.