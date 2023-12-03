Тернопільські волонтери написали заяви в міліцію через цькування та наклеп. Нещодавно в інформаційному просторі почали розповсюджувати інформацію з наклепом на тернопільських волонтерів. І робили це через проплачену рекламу у мережі Фейсбук.

За словами волонтерки Любов Атласюк, інформаційна атака розпочалася після того, як тернополяни почали вимагати у міської влади збільшити фінансування сил оборони.

Зокрема в соцмережі, поширювали інформацію про Ольгу Караванську з принизливими брехливими звинуваченнями у шахрайстві.

Звичайно я і мої друзі волонтери, знаємо та розуміємо, звідки ноги ростуть у цих статейок і що за людинки то пишуть. У кожного непорядного чиновника, є свій фартух, якого він одягає, щоб не забруднитися, коли потрібно прибрати незгідливих. Та ми ж розуміємо, що кожна шмата, рано чи пізно зношується і викидається. А поки, вже як є, – каже Ольга Караванська.

Волонтерка не збирається щось пояснювати чи виправдовуватись. Але, як показала ця ситуація, що людям, які її знають та, які підтримують від перших днів війни, і були поряд задовго до неї, нічого доказувати не потрібно.

Вони бачать і звіти, і те, що я роблю, тому й досі поруч. Люди, які познайомились зі мною, впродовж цього шляху, навіть ті, з якими особисто не знайомі, але постійно підтримуємо один одного і допомагаємо, вони розуміють все. Адже довіра, яка є між нами і справи, які ми робимо спільно, гучніші за слова. Тому, як ви можете бачити, у ботів щось пішло не так, фокус не вдався. Та знаєте, хочу сказати дякую тим, хто це закрутив. Ви своїм бажання знищити волонтерів, оживили силу єдності і любові між тими, хто 24/7 пахає на Перемогу! Ви показали, хто є справжнім і щирим, хто має гідність і силу духу не боятися місцевих гнид!

Ольга Караванська отримала чималу підтримку, як у коментарях так і в особистих повідомленнях.

І знаєте, я Щаслива! Читала пости підтримки, коментарі під постами і в особистих повідомленнях від військових, від волонтерів, від друзів, знайомих з дитинства і юності, від друзів – друзів!!! Читала і плакала від того, що ви в мене є, такі Найкращі, Сильні, Справжні! Безліч дзвінків зі словами підтримки! ДЯКУЮ вам, мої Люди! Ви додали мені сил і впевненості, що ми робимо все правильно! Ще, я хочу подякувати своїй родині, за підтримку і віру в мене! І батькам за науку. А особливо, своєму таткові. Саме з його розповідей про відношення до роботи і до людей, про його вміння мати свою думку і вміти її гідно відстоювати, я обирала для себе те раціональне зерно. Будучи дитиною, запам’ятала для себе і виробила кілька навичок, які сформували мене, як особистість.

2 грудня Ольга Караванська, Любов Атласюк та Ольга Тимошенко написали заяви в поліцію за наклеп, приниження честі і гідності, розповсюдження неправдивої інформації.

Хочу вірити, що відповідні органи поставляться до цієї роботи відповідально. Адже справа не лише в тому, що мене і моїх друзів оббрехали і образили. Справа в тому, що це замах на весь волонтерський рух! – каже Ольга Караванська.

Любов Атласюк каже, що в поліцію звернулися не через те, що вони хвилюються за свою репутацію.

Ні. Ті, хто нас знає, все розуміє. Але ті, хто нас НЕ ЗНАЄ – зневірюється у волонтерах загалом, розчаровується і перестає допомагати. Такі статті шкодять в цілому волонтерській підтримці ЗСУ. На жаль, замовники та їх писаки, знають, що знайти слід і притягнути їх до відповідальності майже не можливо. Але. Усім і так логічно видно хто за цим усім стоїть…

А волонтерка Ольга Тимошенко сподівається, що виконавців знайдуть, бо в замовнику ніхто не сумнівається.

Скажу від себе одне, ті люди, які це все організували дійсно об’єднали нашу волонтерську спільноту. Бо хто працює для забезпечення воїнів, знає як це відбувається, скільки ресурсів забирає. Але з іншого боку люди які донатять. Деколи вони не розуміють, що і чого відбувається в нашому славному місті Тернополі. І ці брудні політичні ігри дуже шкодять в першу чергу поступленню донатів, а отже нашим ЗАХИСНИКАМ. Тобто людиська які при владі, не допомагали, бо набивали собі кишені, то зараз вони ще й нашкодили.