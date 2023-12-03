У кожного непорядного чиновника, є свій “фартух”, – тернопільські волонтери звернулися до поліції через наклеп
Тернопільські волонтери написали заяви в міліцію через цькування та наклеп. Нещодавно в інформаційному просторі почали розповсюджувати інформацію з наклепом на тернопільських волонтерів. І робили це через проплачену рекламу у мережі Фейсбук.
За словами волонтерки Любов Атласюк, інформаційна атака розпочалася після того, як тернополяни почали вимагати у міської влади збільшити фінансування сил оборони.
Зокрема в соцмережі, поширювали інформацію про Ольгу Караванську з принизливими брехливими звинуваченнями у шахрайстві.
- Звичайно я і мої друзі волонтери, знаємо та розуміємо, звідки ноги ростуть у цих статейок і що за людинки то пишуть. У кожного непорядного чиновника, є свій фартух, якого він одягає, щоб не забруднитися, коли потрібно прибрати незгідливих. Та ми ж розуміємо, що кожна шмата, рано чи пізно зношується і викидається. А поки, вже як є, – каже Ольга Караванська.
Волонтерка не збирається щось пояснювати чи виправдовуватись. Але, як показала ця ситуація, що людям, які її знають та, які підтримують від перших днів війни, і були поряд задовго до неї, нічого доказувати не потрібно.
- Вони бачать і звіти, і те, що я роблю, тому й досі поруч. Люди, які познайомились зі мною, впродовж цього шляху, навіть ті, з якими особисто не знайомі, але постійно підтримуємо один одного і допомагаємо, вони розуміють все. Адже довіра, яка є між нами і справи, які ми робимо спільно, гучніші за слова. Тому, як ви можете бачити, у ботів щось пішло не так, фокус не вдався. Та знаєте, хочу сказати дякую тим, хто це закрутив. Ви своїм бажання знищити волонтерів, оживили силу єдності і любові між тими, хто 24/7 пахає на Перемогу! Ви показали, хто є справжнім і щирим, хто має гідність і силу духу не боятися місцевих гнид!
Ольга Караванська отримала чималу підтримку, як у коментарях так і в особистих повідомленнях.
- І знаєте, я Щаслива! Читала пости підтримки, коментарі під постами і в особистих повідомленнях від військових, від волонтерів, від друзів, знайомих з дитинства і юності, від друзів – друзів!!! Читала і плакала від того, що ви в мене є, такі Найкращі, Сильні, Справжні! Безліч дзвінків зі словами підтримки! ДЯКУЮ вам, мої Люди! Ви додали мені сил і впевненості, що ми робимо все правильно! Ще, я хочу подякувати своїй родині, за підтримку і віру в мене! І батькам за науку. А особливо, своєму таткові. Саме з його розповідей про відношення до роботи і до людей, про його вміння мати свою думку і вміти її гідно відстоювати, я обирала для себе те раціональне зерно. Будучи дитиною, запам’ятала для себе і виробила кілька навичок, які сформували мене, як особистість.
2 грудня Ольга Караванська, Любов Атласюк та Ольга Тимошенко написали заяви в поліцію за наклеп, приниження честі і гідності, розповсюдження неправдивої інформації.
- Хочу вірити, що відповідні органи поставляться до цієї роботи відповідально. Адже справа не лише в тому, що мене і моїх друзів оббрехали і образили. Справа в тому, що це замах на весь волонтерський рух! – каже Ольга Караванська.
Любов Атласюк каже, що в поліцію звернулися не через те, що вони хвилюються за свою репутацію.
- Ні. Ті, хто нас знає, все розуміє. Але ті, хто нас НЕ ЗНАЄ – зневірюється у волонтерах загалом, розчаровується і перестає допомагати. Такі статті шкодять в цілому волонтерській підтримці ЗСУ. На жаль, замовники та їх писаки, знають, що знайти слід і притягнути їх до відповідальності майже не можливо. Але. Усім і так логічно видно хто за цим усім стоїть…
А волонтерка Ольга Тимошенко сподівається, що виконавців знайдуть, бо в замовнику ніхто не сумнівається.
- Скажу від себе одне, ті люди, які це все організували дійсно об’єднали нашу волонтерську спільноту. Бо хто працює для забезпечення воїнів, знає як це відбувається, скільки ресурсів забирає. Але з іншого боку люди які донатять. Деколи вони не розуміють, що і чого відбувається в нашому славному місті Тернополі. І ці брудні політичні ігри дуже шкодять в першу чергу поступленню донатів, а отже нашим ЗАХИСНИКАМ. Тобто людиська які при владі, не допомагали, бо набивали собі кишені, то зараз вони ще й нашкодили.